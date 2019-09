Il bel Genoa ammirato in questo avvio di stagione appare già uno di lontano ricordo. Il misero punticino raccolto dalla banda di Andreazzoli contro Atalanta, Cagliari e Bologna ha spinto il tecnico del grifone già sull'orlo del precipizio. Prossimi ulteriori passi falsi potrebbero risultare decisivi per il suo destino, convincendo Enrico Preziosi ad esonerare il tecnico di Massa già a inizio autunno.



Fondamentali saranno a tal proposito le prossime due uscite dei rossoblù, attesi domenica pomeriggio in casa della Lazio e il sabato successivo a Marassi dal Milan.



Se contro biancocelesti e rossoneri Criscito e compagni non daranno segni di risveglio a rimetterci per tutti sarà l'allenatore toscano, del quale nel frattempo girano già i nomi dei possibili sostituti.



In pole position ci sarebbe Rino Gattuso, intercettato al Ferraris 10 giorni fa in occasione del match con l'Atalanta. Attenzione però alle mosse a sorpresa, sempre all'ordine del giorno quando si ha a che fare con Enrico Preziosi abituato spesso e volentieri nel prendere decisioni imprevedibili.