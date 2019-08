Settimo impegno pre-stagionale, il primo in Italia, questa sera per il Genoa che allo stadio Mirabello di Reggio Emilia affronterà i padroni di casa dell'Audace, nuova denominazione della storica Reggiana.



La sfida tra rossoblù ed amaranto sarà l'evento di punta delle celebrazioni in essere per il centenario della formazione emiliana che proprio in questi giorni taglia il rotondo traguardo a tre cifre: “Siamo onorati e orgogliosi dell’invito ricevuto - raccontato il tecnico del Grifone Aurelio Andreazzoli al sito ufficiale del club ligure - La Reggiana è una società storica, nel cuore di tutti gli appassionati. Speriamo che questa sia un'ulteriore ripartenza".



L'allenatore toscano ha poi parlato della terra che da ieri sta ospitando la terza parte della preparazione estiva del suo Genoa: "L’Emilia è un posto abitato da gente meravigliosa. Ospitale. Lo stiamo vedendo in questi giorni tra Montecchio e Craviago. Siamo circondati da attenzioni che non ci aspettavamo. Dire grazie è il minimo…”.



Tornando alla gara di questa sera, nonostante sia una partita senza punti in palio Andreazzoli non ha alcuna intenzione di dare vantaggi all'avversario, facendo tra il serio ed il faceto un po' pretattica anche sulla formazione che manderà in campo dal primo minuto: “Beh, sono l’allenatore giusto: viva il vintage…”