Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa per 5-1 contro il Parma: "So come vanno certe situazioni. Ciò che era sotto il mio controllo ho cercato di portarlo in campo, tutto il resto purtroppo non va chiesto a me ed è nella logica delle cose. Sicuramente ho commesso degli errori, è naturale: non c’è componente che non ne abbia commessi. Le valutazioni sono state un po’ sopra le aspettative rispetto a quanto aveva fatto vedere la squadra in estate. Il mio rapporto con la società in questi giorni? Non ho nulla da raccontare, sono cose mie e del club".



SULLA PARTITA - "Abbiamo perso il confronto con una squadra che ha dimostrato di essere più forte di noi: più precisa, più determinata. Hanno meritato di vincere. Se avessimo fatto qualche regalo in meno, probabilmente il risultato sarebbe stato meno pesante. Giusto comunque che abbia vinto il Parma. Nei primi minuti ci hanno messo in difficoltà, poi abbiamo guadagnato campo creando qualche situazione ma non ci è andata bene. Non siamo stati precisi nel cercare quello che vogliamo creare".