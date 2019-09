Aurelio Andreazzoli, allenatore del Genoa, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-1 dei suoi contro la Fiorentina: "Siamo soddisfatti. Avevamo un'idea chiara di come affrontarli, ma finché non giochi non hai certezze. Siamo stati bravi perché ci tenevamo ad offrire al nostro pubblico qualcosa di diverso alla prima davanti a loro. I ragazzi sono anche andati sopra le mie aspettative: oltre che concreti siamo stati bravi ad esser belli quando potevamo andare anche sul 5-0. Kouamé deve migliorarsi ancora un po' per arrivare in doppia cifra, che è quello che gli dico io. Le partite stanno in equilibrio su fatti, mentalità e piccoli particolari. Quando vedi che non concretizzi e subisci un rigore, allora qualche fantasma arriva oltre alla fatica. E rischi di non essere capace di gestire in tranquillità, e fare passi indietro per l'ansia. Ci scordiamo poi che ci sono gli avversari, e non ci stanno a perdere. Sta nella logica delle cose".