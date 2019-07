Non piace ad Aurelio Andreazzoli il calendario della prossima Serie A sorteggiato questa sera a Milano. In particolare il tecnico del Genoa non sembra gradire più di tanto il debutto fuori casa che attenderà i suoi ragazzi il prossimo 25 agosto quando i rossoblù faranno visita all'ex squadra del tecnico toscano: "Debuttare fuori casa? Mi dispiace - ha dichiarato Andreazzoli al sito ufficiale del Genoa - Vorrà dire che dovremo aspettare la sosta prima di mettere in formazione il dodicesimo uomo".



In realtà il Genoa giocherà la prima gara casalinga proprio prima della sosta , attendendo Marassi la Fiorentina: "D’abitudine mi focalizzo solo sulla prima giornata. La trasferta con la Roma sarà per me un tuffo nel passato. Mi è sempre difficile fornire pareri sensati, basandoli su previsioni che poi non si rivelano tali. Gare sulla carta proibitive alla resa dei conti si trasformano in abbordabili e viceversa. Il calcio è bello per questo, trovi trappole dove meno le aspetti".