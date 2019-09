Il pesante 4-0 incassato questo pomeriggio dal Genoa in casa della Lazio potrebbe costare molto caro ad Aurelio Andreazzoli.



Quella nell'Olimpico biancoceleste per il tecnico di Massa potrebbe infatti essere stata l'ultima apparizione alla guida del grifone. La terza sconfitta nelle ultime quattro gare avrebbe fatto perdere la pazienza ad Enrico Preziosi che, secondo quanto riporta Sky sport, avrebbe già preso contatti con Rino Gattuso per l'immediato subentro sulla panchina rossoblù.



L'emittente satellitare ha spiegato come l'ex tecnico del Milan, che in caso di chiamata esordire ebbe proprio contro la sua ex squadra sabato prossimo, in questo momento si trovi in Russia e che una sua eventuale investitura verrebbe comunicata non prima di domani.



Gli ostacoli al buon esito della trattativa comunque non mancano e sono soprattutto di natura economica. L'ultimo stipendio di Gattuso ammontava infatti a 2 milioni netti l'anno ai quali bisogna poi sommare i corrispettivi spettanti ai dieci collaboratori che il tecnico calabrese è solito portare con sé.