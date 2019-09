L'allenatore del Genoa, Aurelio Andreazzoli ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Roma con la Lazio: "E' una squadra che gioca con una fisionomia ben definita e redditizia, grazie anche a mister Simone Inzaghi. Abbiamo avuto un calendario duro, dobbiamo partire dal buono che abbiamo fatto e cercare di crescere. E' importante basarsi sul gioco, la componente che aiuta a ottenere i risultati".



"L'esempio di Radovanovic era di stimolo a tutti, anche a me, per andare oltre i propri limiti. I ragazzi hanno voglia di fare. Penso di cambiare qualcosa rispetto alla scorsa formazione, in certi ruoli abbiamo fatto fare gli straordinari a chi era in campo. Ad esempio Schone e Zapata, che hanno giocato sempre e con abnegazione, ma abbiamo 13/14 giocatori di movimento titolari".