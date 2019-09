Dopo solo un mese e mezzo di campionato Aurelio Andreazzoli è già giunto alla prima svolta della sua stagione.



Il punto raccolto nelle ultime tre gare ha messo in dubbio il futuro del tecnico di Massa sulla panchina del grifone. Per continuare a restare in sella Andreazzoli dovrà dare segnali importanti nei prossimi due incontri, a cominciare da quello di domenica pomeriggio in casa della Lazio.



Per riuscirci Mastro Aurelio proverà a rimescolare un po' le carte di una squadra che l'altro ieri con Il Bologna ha disputato probabilmente la sua peggior prova stagionale. Pur rimanendo fedele al 3-5-2, Andreazzoli cambierà qualcosa senza Tuttavia stravolgere la formazione come avvenuto alla Sardegna Arena. Un turno di riposo potrebbe essere concesso a Zapata, spostando Romero al centro della difesa, a patto che Biraschi dimostri di essersi completamente ristabilito dal guaio muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida con gli emiliani.



A centrocampo Radovanovic appare l'unico vero insostituibile, e le parole al miele spese nei suoi confronti mercoledì sera dal suo allenatore suonano quasi come un un'investitura ufficiale. Considerando difficile anche una nuova esclusione per Lerager, già fuori contro il Cagliari, il candidato principale a partire dalla panchina potrebbe essere a sorpresa Lasse Schone. L'ipotesi di sostituirlo con il rientrante Cassata, già presa in considerazione prima della gara col Bologna, potrebbe questa volta trovare effettiva attuazione.



I due esterni Barreca e Ghiglione sono stati tra i migliori mercoledì sera e dovrebbero essere regolarmente al loro posto anche contro la banda di Simone Inzaghi.



Qualche novità potrebbe infine esserci in attacco dove Pinamonti e Kouame hanno dimostrato di non aver ancora raggiunto una complicità accettabile tra loro. Alle loro spalle scalpitano Favilli, che però ha già fallito la chance avuta in Sardegna, Sanabria e l'immarcescibile Goran Pandev , uno che quando vede la sua ex squadra spesso e volentieri sa farle male.