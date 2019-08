Aurelio Andreazzoli è stato chiaro: la rosa del suo Genoa deve essere composta da due giocatori per ciascun ruolo.



Al termine del vittorioso esordio in Coppa Italia di venerdì sera con l'Imolese il tecnico di Massa ha spiegato cosa si aspetta ancora dal mercato in entrata. A conti fatti nel Grifone attuale mancherebbe soltanto un centrale difensivo, per completare la batteria di marcatori, mentre la corsia sinistra verrà sistemata con l'ufficializzazione, ormai imminente, di Marko Pajac.



Sistemati questi due tasselli l'organico rossoblù sembrerebbe completo ma in realtà molto dipenderà anche dalle possibili uscite. A centrocampo potrebbero salutare sia Hiljemark che Romulo, richiedendo nell'eventualità l'ingresso di una mezzala e di un esterno destro. Discorso simile a quello che riguarda l'attacco e la possibile partenza di uno tra Kouame e Sanabria, se non addirittura di entrambi.