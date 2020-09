Tra tanti acquisti il Genoa non si dimentica di effettuare anche qualche operazione in uscita. Il prossimo a salutare Pegli sarà quasi certamente Peter Ankersen, esterno danese arrivato in Liguria un anno fa. Il giocatore e la società rossoblù hanno raggiunto l'accordo con il Copenaghen e già nella giornata di oggi l'operazione dovrebbe essere perfezionata.