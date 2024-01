Genoa, Ankeye si presenta: 'Oggi avvero un sogno. Felice e orgoglioso di essere qui'

L'attaccante nigeriano classe 2002 ha firmato questa mattina il contratto che lo legherà al club più antico d'Italia fino al 30 giugno 2028.Un evento che il giocatore ha voluto celebrare postando un messaggio sui propri profili social: “Crescendo lungo le strade di Port Hacourt - afferma Ankeye parlando della sua infanzia in Nigeria -e non vedo l’ora di iniziare. Forza Genoa“.Ankeye arriva al Genoa a titolo definitivo, dopo che il club rossoblù lo ha prelevato in Moldavia, dallo Sheriff Tiraspol, per 2 milioni e mezzo di euro. Cresciuto in patria, dopo una breve parentesi in Svezia con la squadra giovanile dell'Hammarby, l'attaccante si è trasferito prima in Tunisia, all'Hammam Sousse, poi allo Sheriff, debuttando e segnando anche in Europa League.