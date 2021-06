L'assemblea dei soci del Genoa ha approvato ieri il bilancio contabile relativo al 2020.

Come era prevebidile nell'anno del Covid, le casse rossoblù ha subito un pesante passivo, facendo registrare una perdita di 33,4 milioni di euro.

Un passo indietro netto rispetto all’utile da oltre 10 milioni fatto registrare nel 2019.



Il patrimonio netto del club più antico d'Italia resta comunque in positivo di 14,4 milioni. L'assemblea ha inoltre confermato tutte le cariche dell'attuale consiglio di amministrazione.



Questa la nota resa pubblica dalla società ligure: “Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. comunica che in data 21 giugno 2021, l’assemblea dei Soci Azionisti, tenutasi in teleconferenza secondo l’Art. 106 c.2 del D.L. 18 pubblicato in data 17/03/2020, ha esaminato e approvato l’esercizio di bilancio, chiuso al 31 dicembre 2020 che evidenzia una perdita pari a 33,4 milioni di euro e un patrimonio netto positivo per 14,4 milioni“.