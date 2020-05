E' stato approvato ieri, con una seduta in video-conferenza a cui hanno preso parte tutti i soci azionisti, il bilancio economico 2019 del Genoa.



Il documento ha fatto segnare un​ utile pari a 10.230.834 di euro, cifra raggiunta anche grazie all'iniezione di liquidità immessa nelle casse sociali dal presidente Enrico Preziosi. Un aspetto sottolineato dal comunicato diffuso dal club rossoblù: "L’integrità patrimoniale è stata garantita anche dai versamenti effettuati dall’Azionista di riferimento che ha continuato, come sempre avvenuto in passato, a sostenere finanziariamente la società anche nel corso del corrente esercizio".



Oltre a dare il via libera al bilancio, l'assemblea ha inoltre confermato gli incarichi in essere a tutti i membri dell’attuale Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e alla Società di revisione.