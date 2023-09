Mattia Aramu saluta il Genoa. Il trequartista piemontese è pronto a salutare la Liguria per accasarsi in Puglia.



Nella tarda mattinata di oggi, infatti, l'ex Venezia è arrivato a Bari per sottoporsi al rituale delle visite mediche, preliminari alla firma sul contratto che lo legherà ai galletti fino al termine della stagione. Il 28enne i trasferirà in biancorosso in prestito con diritto di riscatto.



Aramu lascia i rossoblù dopo un solo campionato nel quale ha collezionato 28 presenze e due reti in Serie B.