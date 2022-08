Questo matrimonio sa da fare. E si farà.

Il Genoa e Mattia Aramu sono sempre più vicini e ora che anche la sfida di campionato tra il Grifone e il Venezia, attuale club del trequartista piemontese, è stata archiviata la trattativa è ormai sul punto di concludersi.



Gli accordi tra le parti, del resto, erano già stati trovato la scorsa settimana. Sia quello tra le squadre che quello tra i rossoblù e il giocatore. Il primo comporta lo sbarco in Laguna dell'esterno ligure Antonio Candela, a titolo definitivo, e dell'attaccante francese Gabriel Charpentier, in prestito; il secondo prevede un contratto triennale a circa 800 mila euro annui per il 27enne ex Torino.



Aramu, lasciato fuori dalla lista dei convocati da mister Javorcic sia nella gara di domenica scorsa contro il Genoa che in quella di Coppa Italia nel weekend precedente con l'Ascoli, è pronto a partire per la Liguria e già nella giornata di oggi potrebbero arrivare a tal proposito importanti novità.