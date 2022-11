Mattia Aramu, uno dei colpi di mercato dell'estate del Genoa, ha fin qui deluso le aspettative riposte sul suo conto. Il diretto interessato, tuttavia, afferma che il momento del riscatto per lui è ormai vicino: "I compagni mi hanno fatto sentire subito come fossi uno di loro - ha dichiarato al Secolo XIX - Di non positivo, però, c'era che non avevo fatto il ritiro con il Venezia e quando sono arrivato ero fuori condizione. Ci ho messo un po' a rientrare e queste ultime due settimane mi sono servite per lavorare duramente: ora spero di poter dimostrare realmente il mio valore perché ancora non sono riuscito a farlo".



Finora il suo bottino stagionale annovera un solo gol, quello segnato ad inizio mese alla Reggina ma per nulla gustato per via dell'epilogo della sfida del Granillo: "Cercavo il primo gol da quanto sono arrivato e forse ho sbagliato un po' a rincorrerlo perché avevo tanto voglia di sbloccarmi. E' stata una liberazione ma me lo sono goduto a metà per colpa della sconfitta".



Sull'impegno di domenica in casa del Perugia ultimo in classifica, il trequartista piemontese assicura che non ci saranno cali di concentrazione da parte dei rossoblù: "Questo campionato ci ha già insegnato che non bisogna sottovalutare nessuno. Anche se loro sono ultimi, sappiamo che ci saranno delle difficoltà. Quando ci sarà da soffrire dovremo essere umili, ma quando avremo le nostre occasioni dobbiamo essere pronti a concretizzarle".