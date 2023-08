Di talento, Mattia Aramu ne ha da vendere. Per questo, il trequartista del Geno vorrebbe trovare una piazza dove possa esprimersi con continuità. Gli arrivi di Messias e Malinovskyi rischiano di farlo scalare indietro nelle gerarchie di Gilardino, così in queste ultime settimane di mercato il classe ‘95 cercherà una nuova soluzione. E i club interessati non mancano: in Serie A c’è stato qualche contatto con Verona e Cagliari, in B piace a Venezia e Parma. La categoria conta poco, l’importante è giocare e poter esprimere il suo talento.



LE SCELTE - L’anno scorso è stato uno dei protagonisti della promozione del Genoa, quest’anno non ha ancora mai giocato rimanendo in panchina sia nella gara di Coppa Italia col Modena che nel debutto in campionato con la Fiorentina. E con i nuovi acquisti trovare spazio sarà sempre più difficile. Aramu è pronto a lasciare il Genoa, sono giorni decisivi.