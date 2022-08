Sembrava tutto fatto per lo sbarco al Genoa di Mattia Aramu. Dopo aver trovato l'intesa con il Venezia per l'acquisto del suo cartellino, a fronte dell'arrivo in Laguna di Antonio Candela, Gabriel Charpentier e di un piccolo indennizzo economico, la strada per il Grifone pareva in discesa. Anche perché il contratto proposto al giocatore era di quelli importanti: un triennale da 800 mila euro a stagione.



E invece, quando tutto sembrava essere ormai soltanto da definire con i medici sociali rossoblù che già attendevano di visitare il trequartista torinese per accertarsi delle sue condizioni fisiche, la trattativa ha subito un brusco stop. Dapprima è stato il Venezia ad imporre un rinvio del trasferimento per non ritrovarsi il giocatore di fronte da avversario nel primo turno di Serie B; successivamente è stato l'interesse dell'Empoli ha modificare lo status quo.



Nei giorni scorsi i toscani hanno provato ad inserirsi nell'operazione tra Genoa e Venezia, proponendo al ragazzo una destinazione alternativa a quella ligure. Tentativo che, a quanto pare, ha fornito gli effetti sperati, almeno parzialmente. Lusingato dalla prospettiva di poter tornare nuovamente protagonista in quella Serie A appena salutata dopo la retrocessione dei veneti, Aramu ha chiesto tempo al Genoa per riflettere con calma sulla questione. Una richiesta accolta dal Grifone che tuttavia non ha gradito la situazione e si starebbe cautelando sondando una pista alternativa.



Il profilo in questione è quello di George Puscas, oggi in forza al Reading in Inghilterra, ma nel passato anche recente grande protagonista nella nostra serie cadetta.