Chiusa la parentesi Coppa Italia con la bella ma infruttuosa prestazione in casa della Roma, il Genoa è finalmente pronto a rituffarsi nel campionato.

Lo farà questa sera ospitando al Ferraris il Venezia, in una sfida che solo pochi mesi fa si disputava nel massimo torneo.



Due gli obiettivi dichiarati per i ragazzi di Alberto Gilardino: incamerare per la prima volta in stagione il terzo successo consecutiva e con esso agganciare la Reggina al secondo posto in classifica.



Per farlo il tecnico di Biella potrebbe però dover rinunciare a colui che prima della sosta post-natalizia appariva come l'uomo più in forma dei rossoblù: il grande ex di turno Mattia Aramu. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Secolo XIX, il trequartista piemontese non sarebbe al massimo della propria condizione fisica, ragion per cui Gilardino potrebbe risparmiarlo proponendo là davanti uno schema con Puscas e Coda assieme dal primo minuto supportati da Gudmundsson.



In difesa dovrebbe poi fare il suo debutto anche in campionato il rientrante Mimmo Criscito, figliol prodigo appena tornato a casa dopo la semestrale esperienza in Canada. Ballottaggio infine tra i pali con Adrian Semper in vantaggio su Josep Martinez.