Era stato uno dei grandi colpi della scorsa campagna acquisti del Genoa. Ma in rossoblù Mattia Aramu non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale.



Anche per questo, oltre che per via dei tanti volti nuovi arrivati a contendergli un posto in formazione sulla trequarti rossoblù, il 28enne piemontese pare destinato a salutare a breve la Liguria.



Due club in particolare sembrano avere interesse speciale nei suoi confronti: il Bari e il Venezia, proprio la società da cui il Genoa lo acquistò un anno fa per circa 2,5 milioni di euro.



Il futuro di Aramu, legato ai rossoblù da un contratto in scadenza a giugno 2025, sembra dunque essere nuovamente in Serie B, categoria in cui ha dimostrato più volte di poter fare la differenza, collezionando quasi 200 presenze, 32 reti e 18 assist.