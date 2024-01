Genoa: arriva 'Comunque e Ovunque', il documentario sulla storia del Grifone VIDEO

Marco Tripodi

Un docu-film per ripercorrere la storia recente del club più antico d'Italia.



E' pronto all'uscita nelle sale 'Genoa comunque e ovunque', il lungometraggio realizzato nei mesi scorsi dalla società rossoblù per celebrare il suo 130° anno di vita. Il film sarà proiettato nei cinema dal 29 gennaio al 4 febbraio prossimi, preceduto dall'anteprima di mercoledì 24, quando la pellicola sarà visibile alle ore 20 presso The Space al Porto Antico. Lunedì 15 gennaio alle ore 14, invece, si terrà la conferenza di presentazione a Palazzo Tursi con il patrocinio del Comune, esponenti Genoa, Emotion Network e Dude Originals.



“Genoa comunque e ovunque - spiega il club sui propri canali ufficiali - è realizzato con l’obiettivo di accendere un cono di luce sul senso profondo di tifare Genoa, sullo spirito di appartenenza della comunità alle vicende della squadra, sul legame tra club e territorio, sul romanzo popolare del calcio e l’amore che accomuna il popolo rossoblù attraverso testimonianze, immagini, suoni, colori. Un viaggio a 360° dentro l’essenza e l’unicità del mondo Genoa attraverso i racconti dei protagonisti e di chi la storia l’ha fatta in campo e sugli spalti".



Il film, nato da un’idea di Mattia Mor, è prodotto da Emotion Network e DUDE Originals. La regia è di Francesco G.Raganato, capo autore Alessandro D’Ottavi.