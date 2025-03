Genoa, arriva il capitano della Romania: chi è Stanciu, quanto costa e tutto sull'affare

AFP via Getty Images

Ilsta piazzando un colpo molto importante in vista della prossima stagione. Ormai a un passo dalla matematica della salvezza per il secondo anno consecutivo, il club allenato da Patrick Vieira guarda al futuro e dopo l'acquisto di Ellertsson lasciato in prestito al Venezia fino alla fine della stagione è pronto a chiudere per un giocatore di grande esperienza internazionale:Stanciu, centrocampista classe, è il, che ha guidato anche negli ultimi, notevoli Europei in Germania. Cresciuto in patria, ha militato per tre anni nella Steaua di Bucarest prima di accumulare annate importanti con Anderlecht, Sparta e Slavia Praga. Negli ultimi anni ha giocato in Cina (nel Wuhan San Zhen) e Arabia Saudita (nel Damac, ma era già stato all'Al-Ahli per una breve parentesi nel 2019. Si tratta di, dotato di un buon tiro dalla distanza.

Siamo in dirittura di arrivo. Come mai se ne parla già adesso? Perchéalla fine della stagione. La Steaua lo avrebbe riportato volentieri in Romania, ma pare che il connazionale neopresidente del Grifoneabbia avuto un peso fondamentale in questa trattativa. In una recente intervista riportata da digisport.ro, Stanciu ha dichiarato che la sua nuova destinazione sarà rivelata a breve: "Il momento si avvicina, sono sicuro che presto saprete dove giocherò".

- Alberto, responsabile della comunicazione del Genoa, ha confermato a Gazeta Sporturilor: "Non è ancora certo (il suo trasferimento, ndr), ma direi che si farà. Siamo convinti che il leader della nazionale rumena farà molto bene al Genoa. È un grande acquisto per noi". Per il capitano della Tricolorii è pronto