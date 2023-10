La storia del Genoa, il club più antico d'Italia, sarà presto raccontata in un docu-film in programmazione nei cinema nel 2024 e su alcune piattaforme online.



Le prime scene della pellicola si stanno registrando proprio in questi giorni in città, coinvolgendo tra le location ovviamente anche lo stadio Luigi Ferraris, tempio delle gesta dei campioni rossoblù di ieri e di oggi. E tra gli attori protagonisti, oltre a tanta gente comune che del Grifone ha fatto una ragione di vita, ci sono anche diversi ex calciatori rossoblù, da Stefanio Eranio a Gennaro Ruotolo, da Mimmo Criscito a Goran Pandev.



Il film, ideato e prodotto da Emotion Network e DUDE Originals, si intitolerà 'Genoa: comunque e ovunque'.