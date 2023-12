Anche il Genoa ha la sua birra ufficiale. Alla lista di club italiani ed esteri che possano vantare tra i propri prodotti di merchandising anche una linea di bevande alcoliche griffate con i propri colori sociali si aggiunge ora il Grifone.



In occasione delle imminenti festività natalizie il club più antico d'Italia sta per lanciare sul mercato un nuovo prodotto che certamente farà la gioia di tutti i tifosi amanti del genere.



Grazie alla collaborazione con il Birrificio La Superba di Busalla, a breve sarà disponibile on-line, ma anche nei negozi e nei bar del capoluogo ligure e di molti centri vicini, la birra del Genoa CFC. Una bionda artigianale prodotta in lattina e disponibile in tre packaging differenti.