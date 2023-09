Sfida impegnativa questa sera per il Genoa, atteso nel posticipo del sesto turno di campionato, dal difficile match interno con la Roma.



Nel corso della settimana che ha anticipato la sfida Alberto Gilardino ha avuto modo di provare diverse soluzioni, sia a livello di uomini che soprattutto di tattica. Contro i giallorossi, complice anche l'impegno ravvicinato di domenica pomeriggio in casa dell'Udinese, il tecnico piemontese potrebbe così proporre un Grifone del tutto inedito, sia nell'atteggiamento che negli effettivi. Tra le novità rispetto alle ultime uscite sembrano certi gli innesti dal primo minuto di Johan Vasquez e Ruslan Malinovskyi, entrambi utilizzati solo a gara in corso contro Napoli e Lecce.



Resta tuttavia da capire quale posizione del campo occuperanno il messicano e l'ucraino. Molto dipenderà ovviamente dal modulo che Gilardino adotterà. In caso di albero di Natale Vasquez agirà da terzino sinistro mentre Malinovskyi affiancherà Gudmundsson sulla trequarti alle spalle di Retegui. Non è però escluso che il Genoa possa scendere in campo rispolverando quella difesa a tre abbandonata dopo il disastroso debutto con la Fiorentina. Se così fosse l'ex Cremonese agirebbe da terzo del pacchetto arretrato, assieme a Dragusin e Bani, mentre l'ex Atalanta retrocederebbe a centrocampo, agendo come mezzala.



Pochi dubbi sul resto della formazione, con Martinez fra i pali, Sabelli e Frendrup sulle corsie esterne e il duo Badelj-Strootman in mezzo al campo.