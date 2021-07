Rinforzo in attacco per il Genoa che ha ormai definito ogni dettaglio per lo sbarco a Pegli di un giovane attaccante di proprietà del Cagliari.



Manca ancora l'ufficialità ma, stando a quanto riferisce Sky Sport, il prelievo da parte dei liguri del 23enne centravanti colombiano Damir Ceter è ormai praticamente cosa fatta. Il giocatore avrebbe addirittura già sostenuto le visite mediche e attenderebbe solo di firmare il contratto con il Grifone. Contestualmente in Sardegna è pronto a trasferirsi il centrocampista classe 1998 Giorgio Altare, cresciuto nel vivaio ligure ma reduce da diversi prestiti.



Approdato in Italia nel gennaio 2018, Ceter dopo mezza stagione con il Cagliari con la quale ha collezionato le sue prime sei presenze in Serie A ha iniziato una serie di prestiti. Prima è passato in C all'Olbia, poi al Chievo e quindi al Pescara, sempre in B. Ora Golia, come viene soprannominato in patria a causa di un fisico imponente, è pronto a tornare nel massimo campionato.