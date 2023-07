La fantasia dei tifosi del Genoa nel prendere di mira i cugini della Sampdoria sembra non conoscere limiti.



Alle diverse iniziative delle scorse settimane messe in atto per celebrare la retrocessione in B dei blucerchiati, come l'allegorico funerale o l'adattamento della canzone 'Bellissima' di Annalisa diventata un vero e proprio tormentone, ora lungo le strade della Superba è comparsa una nuova forma di sfottò. Rigorosamente anonima ma di matrice indubbiamente rossoblù.



Seguendo la falsa linea tracciata il mese scorso, quando i nomi di diverse vie cittadine erano stati ribattezzati con irridenti toponimi che in qualche modo richiamavano alla situazione dell'altra metà del tifo genovese, da un paio di giorni ad essere cambiate sono le indicazioni autostradali.



In vari punti del capoluogo ligure i classici cartelli verdi che indicano il percorso per raggiungere i caselli dell'A7, dell'A10 e dell'A12 sono stati modificati con una striscia adesivi di identico colore recante i nomi di alcune località in cui si esibirà la Sampdoria nel prossimo campionato cadetto. Ecco dunque spuntare frecce che suggeriscono la direzione e la distanza per raggiungere Lecco, Bari, Salò, Bolzano e Cittadella. Tutte città in cui saranno di scena i blucerchiati a partire dal prossimo 18 agosto.



Nella gallery le foto tratte dalla pagina Facebook 'Clan dei Grifoni - Genoa'