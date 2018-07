Dall'Irpinia al Sannio la distanza non è poi troppa anche se per percorrerla Raul Asencio è dovuto passare prima per l'Austria e poi per Genova. Adesso però il destino del giovane attaccante spagnolo del Genoa sembra proprio volerlo portare a pochi km da dove si è esibito nell'ultimo campionato. Per il ventenne di Villareal si profila infatti una nuova stagione in Campania virgola dopo la positiva esperienza dell'anno passato ad Avellino. Sulle sue tracce questa volta ci sarebbe il Benevento, fresco di retrocessione in serie B ma smanioso di recuperare subito la categoria appena persa.



Approfittando degli ottimi rapporti in essere tra il presidente Vigorito e il suo omologo, nonché conterraneo, rossoblù Preziosi il club giallorosso è Ad un passo dal prendere in prestito il promettente centravanti iberico di recente aggregato alla prima squadra da Davide Ballardini.