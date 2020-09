Archiviato l'esordio in campionato con una bella e rotonda vittoria sul Crotone, il Genoa si rituffa sul mercato alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa di Rolando Maran.



Tra i profili da portare a Pegli c'è sicuramente quello di un nuovo centravanti, ruolo che dopo le recenti partenze di Favilli e Pinamonti vanta come unico interprete il solo Destro.



Una ricerca che già nella giornata di oggi potrebbe dare i primi importanti risultati. Il patron rossoblù, Enrico Preziosi, è sempre più convinto che l'uomo giusto per il suo Grifone sia Felipe Caicedo, 32enne ecuadoriano in uscita dalla Lazio. Il Joker conta di chiudere presto la trattativa, magari sfruttando anche i buoni rapporti in essere con il collega biancoceleste Claudio Lotito.



Ma quella che porta dalle parti di Caicedo non è l'unica pista battuta dal Genoa. In queste stesse ore il ds Daniele Faggiano sta portando avanti altre trattative alternative che comprendono una vasta rosa di pretendenti. Difficile, per non dire impossibile, che nell'elenco rientri Mario Balotelli. Più probabili i nomi di Leonardo Pavoletti, che però il Cagliari non vuole cedere, e soprattutto quello di Roberto Inglese del Parma, vecchio pallino del direttore sportivo rossoblù.