Genoa-Atalanta 3-4 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 9’ pt D. Zapata (A), 26’ pt Malinovskyi (A), 44’ st Gosens (A); 3’ e 39’ st Shomurodov (G), 6’ st Pasalic (A), 22’ st Pandev rig. (G).



Assist: 9’ pt Malinovskyi (A), 26’ pt D. Zapata (A), 44’ st Hateboer (A); 6’ st Miranchuk (A), 39’ st Pandev (G).



Genoa (3-5-2): Marchetti; Masiello, Radovanovic, Onguenè; Ghiglione (12’ st Portanova), Zajc (1’ st Caso), Rovella, Melegoni (33’ st Ebongue), Cassata (1’ st Pandev); Pjaca, Destro (1’ st Shomurodov). A disp. Perin, Paleari, C. Zapata, Behrami, Strootman, Zappacosta. All. D. Ballardini.



Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler (1’ st Pessina), Gosens (31’ st Palomino); Malinovskyi (12’ st Lammers), Miranchuk (44’ st Muriel); D. Zapata (1’ st Pasalic). A disp. Sportiello, Rossi, Maehle, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Ilicic. All. G. P. Gasperini.



Arbitro: L. Marinelli di Tivoli; Var: L. Banti di Livorno.



Ammoniti: 17’ st Djimsiti (A), 26’ st Toloi (A), 43’ Rovella (G).