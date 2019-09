C'è una cifra che balza all'occhio più di tutte tra i numeri che la redazione di Footstats ha riportato nei giorni che precedono Genoa-Atalanta. Non si tratta dei gol segnati dai nerazzurri, ma di una statistica che ha dell'incredibile perché resiste ormai da quasi cinquantacinque anni. Tra Genoa e Atalanta infatti il tabellino finale non parla di un pareggio a reti bianche da ben ventimila giorni.



L'ultimo 0-0 in un Genoa-Atalanta di campionato infatti risale addirittura al 13 dicembre 1964. Un dato che fa pensare ma allo stesso tempo tratteggia bene la filosofia di gioco delle due squadre, votate all'attacco seppur col rischio di prendere qualche gol di troppo. L'ipotesi più accreditata è che, tra Zapata e Pinamonti, questo record sia ancora ben lontano dall'essere infranto.