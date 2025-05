Genoa-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Sarà una partita del cuore per, diversa da tutte le altre, perché ha portato in alto Genova prima di rifarlo, in grande, con l'Atalanta. Entrambe non hanno più un obiettivo, già raggiunta la salvezza i rossoblù, la quinta Champions i bergamaschi.per superare il record di Pippo Inzaghi a Bergamo, 24 nel 1996/1997, mentre, non vuole sfigurare a Marassi.Genoa-Atalantasabato 17 maggio 2025ore 20.45

Dazn e Dazn 1 (214 di Sky)DaznDopo il pareggio con il Napoli, il Genoa ci tiene a fare ancora bene nell'ultima partita del campionato davanti al suo pubblico. Thorsby rientra dalla squalifica ma si gioca una maglia con Masini. In porta potrebbe tornare Siegrist, mentre in avanti Ekhator scalpita insieme a Messias e Vitinha. Gasperini invece potrebbe far giocare chi finora ha avuto meno spazio: Ruggeri sulle fasce, Sulemana, reduce dal gol alla Roma, in mediana, Smaardzic e Maldini in attacco. Resta in dubbio Lookman, che ha ancora la tendinite. I giovani dell'Under 23 sono invece impegnati il giorno dopo nel sogno Serie B.

Siegrist; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira.Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Sulemana, Ruggeri; Samardzic: Maldini, Retegui. All. Gasperini.Genoa-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva sui canali di DAZN. L'incontro sarà trasmesso anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1).Genoa-Atalanta sarà visibile in streaming attraverso la app di DAZN su tutti i dispositivi abilitati.

Telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Alessandro Budel.