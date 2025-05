Genoa-Atalanta, le pagelle di CM: Retegui nella storia, emozione Badelj

AFP via Getty Images

i tiri lenti e centrali di Retegui lo aiutano a lavorare poco fino alla ripresa, quando ne prende 3. All'ultimo sale per segnareci mette esperienza nel triangolo tra Palestra e Samardzic, intercettando. (dal 66': svolge il suo compito con disciplina)riesce a stemperare l’attacco nerazzurro, intenso solo nelle prime battute, poi firma il bis, peccato per il tocco di mano.si fa male alla caviglia ma resta stoicamente in campo a fare il suo. Poi si arrende. (dal 35': protagonista sfortunato dell'azione che ha portato al goal di Retegui)

splendido l’assist a Pinamonti sul suo gol di testanon sempre trova la posizione giusta a centrocampo, sparisce sul finalecommosso saluto alla piazza genoana dopo cinque stagioni, gioca da vero capitano. (dal 66': ordinato)fatica a duellare con De Roonsi sovrappone e si scambia di posizione, un jollyl’attaccante che era nel mirino dell’Atalanta prima di Retegui sbaglia un colpo di testa in area poi però firma il bis, di zucca e di sinistro. (dal 77'tenta di sfuggire a Sulemana, è il più vivace in attacco all'inizio. (dal 77'

la sua tifoseria è già contenta per la salvezza (e la Samp in C) ma apprezza l’impegno dei suoi, anche il portiere sale per cercare il pareggio e le proteste per De Winter a terra sul gol di Retegui impazzano.attento su Vitinha, prende 2 gol ma mantiene il record di reti incassate.sventa il 2-1 del Genoa sacrificandosi davanti a Rui Patricio in più occasioni ma mancano i suoi affondi sulla corsia.gol a parte, copre Pinamonti, innocuo nelle altre occasioni, non si intende con Brescianini sul 2-2.anticipa Masini e smorza Vitinha, dove lo metti fa bene il capitano. Fa anche assist,

uno dei prospetti più interessanti che qualche addetto ai lavori avrebbe voluto vedere più spesso nel corso della stagione, bellissimo l’assist per Retegui, mancato dall’oriundo (dal 74': un tuttofare tra la linea di centrocampo e l’attacco, buone sovrapposizioni (dal 74'il gol alla Roma vale la maglia, da centrocampo arretra spesso in difesa per sventare le azioni da gol rossoblù. Gol pesantissimo e bellissimo, può valere la permanenza a Bergamo un altro anno. (dall'81'

perde qualche palla ma dà fastidio a Norton-Cuffy, bello l'assist. (dal 56': sfrutta bene il tempo a disposizione): dialoga con Palestra per servire Reteguiincredibile il gol mangiato al 37’, subito prima che segnasse Pinamonti, un rigore in movimento che lo fa finire in porta senza palla. Poi si fa perdonare realizzando. (dal 74': firma l'assist per Retegui, tra le polemiche)ci provano in tutti i modi a dargli la palla del 25° gol ma l’oriundo sbaglia sempre trasformandola in una maledizione fino al 44', quando supera Pippo Inzaghi entrando nella storia.

schiera l’Atalanta B con risultati sorprendenti soprattutto da Sulemana, la sua nuova scoperta.