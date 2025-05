Genoa-Atalanta LIVE alle 20.45

2025 Getty Images

Sarà una partita del cuore per Gianpiero, diversa da tutte le altre, perché ha portato in alto Genova prima di rifarlo, in grande, con l'Atalanta. Entrambe non hanno più un obiettivo in campionato: già raggiunta la salvezza per i rossoblù, mentre è arrivata la quinta qualificazione in Champions League per i bergamaschi., però, cerca il goal numero 25 per superare il record di Pippo Inzaghi a Bergamo, 24 nel 1996/1997, mentre Gasp, che sta decidendo del suo futuro, non vuole sfigurare a Marassi.

GENOA-ATALANTA 0-0(4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Messias, Vitinha; Pinamonti. All. Vieira.(3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Sulemana, Ruggeri; Samardzic: Maldini, Retegui. All. Gasperini.: Ghersini: -: -