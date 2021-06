In amore e in guerra tutto è concesso, recita un vecchio detto. Che oggi si potrebbe attualizzare aggiungendo alla coppia anche un terzo sostantivo: il calciomercato. Questo infatti è quanto viene da pensare assistendo alle grandi manovre di cui si stanno rendendo protagoniste Genoa e Atalanta.



Se da un lato i due club cercano un accordo per il trasferimento temporaneo in rossoblù del centravanti olandese Sam Lammers, dall'altra le due dirigenze si sfidano nel tentativo di assicurarsi le prestazioni di due pedine in uscita dalla Juventus: l'esterno difensivo Gianluca Frabotta e il portiere Mattia Perin.



Su entrambi il Grifone sembra in vantaggio, se non altro per il fatto di essersi mosso con ampio anticipo rispetto alla rivale. Ma i bergamaschi possono calare sul tavolo una carta ineguagliabile per i rossoblù: la partecipazione alla Champions League. Una vetrina prestigiosa che non può non far tentennare i due ragazzi.



Nel frattempo liguri e orobici proseguono nei loro colloqui, con Lammers ormai prossimo a trasferirsi a Pegli, seguendo quel filo rosso già tracciato nei mesi scorsi dai vari Melegoni e Czyborra da una parte e Romero dall'altra. Perchè in fondo in amore, guerra e calciomercato tutto è concesso.