Genoa attento: Fiorentina e Monza hanno messo Gilardino nel mirino

Dopo il vano assalto ad Albert Gudmundsson, portato nelle ultime giornate del calciomercato di gennaio, la Fiorentina starebbe ora meditando un altro approccio nei confronti di un tesserato del Genoa. Non si tratta però di un calciatore, bensì del tecnico Alberto Gilardino.



Qualora la prossima estate le strade dei viola e di Vincenzo Italiano dovessero separarsi, con l'allenatore nato a Karlsruhe finito nella lista della spesa di Milan e Napoli, i toscani potrebbero sostituirlo proprio con il collega piemontese. Un ritorno al passato per Gilardino che già da calciatore seppe farsi amare dal pubblico del Franchi.



A darne notizia è l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge come la Fiorentina non sia l'unico club di Serie A attratto dal mister di Biella. Gilardino sarebbe infatti anche la prima scelta del Monza nel caso i cui Raffaele Palladino dovesse al termine del campionato congedarsi dalla Brianza, magari per accasarsi nella Capitale, dove lo seguono sia Lazio che Roma.



In tutto questo bisogna prima però fare i conti con il Genoa che di separarsi da colui che prima lo ha riportato in Serie A al primo colpo e poi gli sta permettendo di disputare un'ottima stagione da neopromossa nel massimo campionato non sembra avere alcuna voglia. Il contratto tra Gilardino e il Grifone è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma da tempo le parti hanno annunciato l'intenzione di sedersi presto attorno a un tavolo per trattare del prolungamento dello stesso con relativo adeguamento dello stipendio, ora fermo a 500 mila euro annui. Il più basso di A.