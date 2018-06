La settimana appena iniziata potrebbe essere decisiva per portare al Genoa Lisandro Lopez.



Il club rossoblu ed il Benfica, proprietario del cartellino del difensore argentino, avrebbero già trovato l'intesa per un prestito annuale. Ma il destino dell'ex centrale dell'Inter appare tutt'altro che scontato.



Secondo quanto scrivono in Portogallo, sul ventottenne sudamericano si sarebbe infatti fiondato nelle ultime ore l'Olympiakos. Approfittando del soggiorno in terra greca del giocatore, i dirigenti della squadra del Pireo avrebbero avanzato una proposta d'acquisto che il diretto interessato ha promesso di valutare.