C'è una statistica che riguarda il Genoa che di sicuro non sarà passata inosservata agli scommettitori più attenti e scrupolosi. E' quella relativa al minutaggio dei gol realizzati o subiti dai rossoblù.



Sfogliando i tabellini delle prime 26 giornata di campionato si nota che quando il Grifone scende in campo la maggioranza assoluta delle realizzazioni, segnate o subite, arriva sul tramonto dei due tempi.



Nei quarti d'ora che precedono il riposo o il triplice fischio il Genoa ha fin qui subito ben 24 gol, equamente suddivisi tra prima e seconda frazione di gioco, cioè poco più della metà dei 47 complessivi incassati. Ma anche gran parte delle esultanze di Criscito e compagni sono arrivate dopo il 30° o il 75°. In questo caso sono ben 17 su 31 (ossia il 55% del totale) le segnature messe a referto dai rossoblù.



Un dato che, oltre a mister Nicola, farà certamente riflettere anche chi ama prevedere l'andamento delle partite della nostra Serie A.