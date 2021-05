Ultimi quattro impegni di campionato per il Genoa, ancora alla ricerca della matematica salvezza.

Un poker di sfide che verrà inaugurata domenica prossima contro il Sassuolo, atteso a Marassi all'ora di pranzo.



Proprio in previsione della gara con i neroverdi lo staff rossoblù dovrà valutare nelle prossime ore le condizioni fisiche di due difensori alle prese con guai muscolari di diversa natura: Mimmo Criscito e Davide Biraschi. Mentre il capitano ha saltato la trasferta di ieri in casa della Lazio dopo il fastidio accusato venerdì in allenamento, il compagno romano ha dovuto alzare bandiera bianca a gara in corso e a cambi già esauriti.



La loro situazione verrà tenuta sotto osservazione anche per capire le reali entità degli infortuni e gli eventuali tempi di rientro in campo.