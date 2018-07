Con la situazione Bertolacci sempre in stand-by, la dirigenza del Genoa sembra guardarsi attorno alla ricerca di possibili piste alternative per il proprio centrocampo.



Una di queste porta ad Empoli dove si segue con interesse il profilo di Rade Krunic, mediano 27enne di nazionalità bosniaca.



Mettere le mani del centrocampista balcanico però non sarà affatto semplice. Krunic fa gola a molti club tra i quali il Torino che sembra essere in netto vantaggio sulla concorrenza avendo da tempo approfondito i discorsi con la società toscana. Altro ostacolo potrebbe poi essere il costo del cartellino che ad Empoli valutano non meno di 7 milioni di euro.