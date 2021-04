Fiato sospeso in casa Genoa in attesa di conoscere la reale entità dell'infortunio alla coscia occorso ieri contro la Juve a Davide Zappacosta.



L'esterno sinistro, uscito anzitempo dalla gara con i bianconeri, secondo quanto scrive il Secolo XIX verrà sottoposto domani pomeriggio agli esami strumentali che faranno luce sulla gravità del guaio muscolare e sui tempi del suo recupero.



La speranza è che il numero 77 rossoblù possa essere a disposizione di Davide Ballardini già per la sfida di domenica in casa del Milan o al peggio per la gara infrasettimanale della prossima settimana con il Benevento.