Recuperati Marchetti, Perin e Radovanovic, e in attesa di riabbracciare i suoi tre uomini ancora impegnati con le rispettive nazionali (Badelj, Pandev e Scamacca), il Genoa aspetta altre nuove buone dal fronte sanitario.



Ieri i 14 calciatori ancora positivi al contagio da Covid sono stati sottoposti ad un nuovo giro di tamponi e oggi i risultati verranno resi noti. La speranza rossoblù è ovviamente quella che il numero di soggetti negativizzati sia il più alto possibile. Chiunque dovesse risultare non più affetto dal coronavirus, infatti, potrà tornare ad allenarsi già da domani con il resto della squadra, a patto di superare la visita medica di idoneità.



Attualmente i calciatori del Genoa ancora costretti in quarantena sono: Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schone, Miha Zajc e Davide Zappacosta.