Autunno tempo di piogge. Anche sul fronte dei gol. Mai come adesso la Serie A affronta la quarta stagione dell'anno facendo registrare un numero copioso di segnature, mettendone a referto oltre 80 soltanto negli ultimi due turni. Una media pazzesca, da più di 4 reti a gara a cui però non partecipa il Genoa, unica squadra a non aver trovato la via della rete non solo nella giornata appena conclusa ma anche nelle due precedenti.



Se nel resto dei prati verdi di A i gol crescono come funghi, nella metà campo offensiva del Grifone ci sono solo fili d'erba un po' ingialliti.



Per trovare l'ultima marcatura dei rossoblù bisogna infatti andare a ritroso di oltre un mese, fino alIo allo scorso 20 settembre, ultimo giorno d'estate. La firma è quella di Marko Pjaca, autore del 4-1 definitivo con cui il Grifone ha superato il Crotone nella gara d'esordio del massimo torneo. Dopo di allora le porte degli avversari del Genoa (Napoli, Verona e Inter) sono rimaste sempre inviolate. Cosa certamente più unica che rara in un campionato contraddistinto come non mai dalla prepotenza degli attaccanti e da una vendemmia di reti senza precedenti.