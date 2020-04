Trova conferme la notizia riportata qualche settimana fa da Calciomercato.com relativa ad un possibile prolungamento di contratto per Federico Marchetti.



A rilanciarla è questa mattina la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa scrive infatti che Enrico Preziosi sarebbe convinto ad allungare di un ulteriore anno il vincolo che lega il portiere trentasettenne al Genoa.



Arrivato a Pegli due estati fa, dopo essersi svincolato dalla Lazio, Marchetti dopo un'iniziale titolarità ha perso il posto a beneficio di Ionut Radu. Nonostante una presenza praticamente fissa in panchina, l'ex portiere del Cagliari è comunque riuscito a ritagliarsi un ruolo da assoluto protagonista all'interno dello spogliatoio rossoblù. Un atteggiamento superprofessionale che starebbe consigliando il Grifone a non lasciarsi sfuggire l'ormai non più giovanissimo estremo difensore.