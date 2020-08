Dopo aver concluso lo scorso gennaio il doppio affare Kouamè-Agudelo, entrambi sbarcati in viola, ora Genoa e Fiorentina potrebbe rinsaldare il proprio asse di mercato.



Proprio gli ottimi rapporti intessuti nel corso dell'ultima finestra invernale di trattative potrebbero rappresentare un canale privilegiato per consentire ai rossoblù di assicurarsi le prestazioni di Patrick Cutrone.



Attualmente il 22enne ex Milan è in prestito alla Fiorentina dal Wolverhampton fino al giugno 2021. Ma il Grifone, fermo restando la volontà dei gigliati, sarebbe disposto a subentrare nell'operazione tesserando a sua volta il ragazzo per la prossima stagione.



Lo riporta la Gazzetta dello Sport.