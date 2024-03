Genoa, Badelj chiama il rinnovo: 'Non voglio smettere. Gila? Speriamo resti con noi'

Il futuro di Milan Badelj potrebbe essere ancora colorato di rossoblù.



Il centrocampista croato, che ha da poco spento 35 candeline, pare infatti intenzionato a prolungare il legame professionale con il Genoa in scadenza il prossimo 30 giugno: "Non ho ancora voglia di smettere - ha ammesso a Primocanale - Sto bene e vorrei proseguire. Io ho la fascia ma ci sono altri capitani come Bani, Strootman e Sabelli, questo è il Genoa dove tutti si prendono le proprie responsabilità.".



Intanto c'è però da portare a termine una stagione che finora è stata molto positiva per il Grifone: "Il campionato non è ancora finito. Abbiamo ancora fame. Vogliamo altri punti. Fin qui siamo stati bravi, abbiamo fermato molte squadre forti ma avremmo potuto vincere qualche gara in più proprio con le big. Dalla prima batosta con la Fiorentina fino alla vittoria importante con l’Udinese è stata una stagione intensa. Abbiamo patito a Cagliari dove non eravamo noi, ma ci siamo ripresi".



Il capitano ha poi parlato anche del suo allenatore e di Mateo Retegui: "Gilardino è stato bravo, ha dimostrato di essere innanzitutto un uomo vero e questo è importante per il gruppo. Spero che continui qui ancora. Retegui è un orgoglio per noi che sia nella Nazionale italiana. È forte e potrà fare bene. Solo in una partita non farò il tifo per lui, quando agli europei giocherà contro la mia Croazia".



Chiusura, infine, dedicata ai tifosi: "A nome di tutta la squadra posso solo che ringraziarli e che continuino a starci vicino come hanno sempre fatto in casa e in trasferta".