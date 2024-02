Genoa, Badelj chiama il rinnovo: 'Qui sono felice. Sarei orgoglioso di restare ancora'

Si apre uno spiraglio, e anche piuttosto grosso, sulla possibilità di vedere il Genoa e Milan Badelj ancora assieme anche nella prossima stagione.



Il contratto del centrocampista croato, cardine essenziale nella mediana di mister Gilardino, è in scadenza il prossimo 30 giugno. Il diretto interessato tuttavia medita di prolungare il proprio rapporto professionale con il club più antico d'Italia almeno per un altro campionato. Malgrado sia ormai giunto alla soglia dei 35 anni (gli compirà a fine mese), il vicecampione del mondo di Russia 2018 non pare infatti avere intenzione di cambiare vita, né tanto meno squadra: “Sono concentrato sul lavoro quotidiano e sulle partite - ha ammesso l'ex di Lazio e Fiorentina nel corso di un'intervista pubblicata quest'oggi su Repubblica - Poi, non mi nascondo, sono molto felice e la mia famiglia sta molto bene qua. Si vedrà nei prossimi mesi. Io sarei orgoglioso, qualora potessi, di rimanere“.



Parole che in qualche modo sembrano fare da sponda a quanto dichiarato nei giorni scorsi dall'amministratore delegato rossoblù Andres Blazquez: "Già lo scorso anno - ha rivelato il dirigente spagnolo - Milan ci aveva chiesto di poter restare un anno in più. Ora ci metteremo a parlarne assieme. Con lui abbiamo un rapporto fantastico. Da parte nostra l’apertura per il rinnovo c’è".



Badelj è arrivato al Genoa nell'estate 2020. Da allora ha disputato 117 partite tra Serie A, B e Coppa Italia, siglando cinque reti e diventando all'inizio di questa stagione anche il capitano dei rossoblù.