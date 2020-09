Dopo essersi presentato sul campo nel migliore dei modi, disputando domenica scorsa una gran partita contro il Crotone, oggi Milan Badelj lo ha fatto anche davanti ai microfoni, spiegando perché abbia scelto di sposare la causa del Genoa: "Volevo venire qui e per farlo ho deciso di accettare un anno in meno di contratto. Il progetto del Genoa mi ha conquistato e convinto subito e mi ha fatto molto piacere sapere che l’allenatore mi voleva fortemente, così come il direttore sportivo Faggiano. Avevano tanta voglia di avermi qui. Questa è una piazza storica con una grande tifoseria, ho sempre avuto la sensazione di vivere qualcosa di particolare quando si entra in campo a Marassi".