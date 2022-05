Saranno inevitabilmente molti i giocatori del Genoa che dopo la caduta in Serie B del Grifone saluteranno la piazza rossoblù.



Tra questi potrebbe però non esserci Milan Badelj. Il centrocampista croato, al secondo anno di militanza in Liguria, vanta ancora un anno di contratto e non sembra intenzionato a puntare i piedi per la smania di partire. Prima però il vicecampione del mondo vorrebbe incontrare la dirigenza rossoblù per capire il progetto tecnico che la proprietà intenderà applicare nella prossima stagione.



Soltanto dopo il vertice le parti decideranno se proseguire nel rapporto oppure salutarsi.