Al termine della sfida vinta in casa del Crotone, il centrocampista del Grifoneha commentato la bella prova dei ragazzi di Ballardini ai microfoni di Genoa Channel: “All’inizio non era facile e anche loro ci hanno messo tutto come approccio e atteggiamento - ha spiegato regista croato - Non era una gara facile sia per il valore degli avversari che per il maltempo. Però siamo riusciti grazie a Destro e Czyborra ad andare in vantaggio. Dopo le giocate e la gara sono diventate più facili da gestire. L’equilibrio è certamente fondamentale: quando l’attacco segna e la difesa non prende gol allora vinci e si parla di un equilibrio totaleSull'intesa con i compagni di centrocampo Zajc e Strootman, Badelj ha aggiunto: “Secondo mee il possesso, avendo il controllo del possesso oltre che verticalizzare. Ancora non siamo riusciti ad arrivare al nostro migliore livello:”.L'ex di Lazio e Fiorentina ha poi commentato il periodo particolarmente favorevole della squadra: “. Certo, c’è anche un po’ di fortuna, ma fare 10 punti in quattro partite negli scontri diretti e prendere punti ci ha riempito di fiducia e convinzione che ciò che stiamo facendo negli allenamenti ci porta risultati. La strada per la salvezza? È senz’altro ancora lunga, senza pensare ad altro.”.